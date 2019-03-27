Строительную компанию уральского депутата-единоросса пытаются обанкротить

Владимир Майер заявил, что еще не в курсе исковых требований Фото: Николай Бастриков © URA.RU

АО «Специализированное строительное управление-6» (ССУ-6), одним из учредителей которого является депутат Тюменской областной думы Владимир Майер, пытаются обанкротить. Иск к компании появился в картотеке Арбитражного суда Тюменской области.

Заявление с требованием признать должника (ССУ-6) банкротом подала свердловская компания «Инициатива», директором которой является Сергей Иванов. От тюменской строительной фирмы он требует 3 млн рублей. Подробностей претензии в картотеке электронного правосудия не указано.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» директор ООО «Инициатива» Сергей Иванов подтвердил факт обращения в суд с требованием денег. «У меня был заказчик ССУ-6. Мы отработали в Тобольске, а они нам не заплатили», — отметил истец. Уточнить, на каком именно объекте работала «Инициатива», директор компании не смог.

По информации базы данных «Контур. Фокус», одним из учредителей ССУ-6 является депутат Тюменской областной думы Владимир Майер. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он отметил, что еще не в курсе исковых требований свердловской фирмы. Уточнить информацию в самой компании не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.