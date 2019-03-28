Эксперт: власть создает климат для посадок чиновников

Аресты чиновников будут продолжаться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Задержание экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева не имеет политической подоплеки, а является продолжением борьбы с коррупцией на высоком уровне, заявил «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Таким образом, указывает эксперт, власть создает определенный климат.

«Это климат, в котором сажают за коррупцию и махинации. В итоге люди видят и говорят, что вот у нас глава района вороватый, а не пора ли и его тоже «взять», — пояснил политолог. Он указывает, что все громкие задержания последнего времени имеют под собой хорошую доказательную базу, поэтому не безосновательны. Этим же фактором он объяснил, почему задержания и аресты происходят спустя несколько лет после деяний или ухода с поста чиновника.

«Нужно много времени, чтобы собрать доказательную базу. К примеру, сенатора Рауфа Арашукова арестовали через несколько лет после тех событий, которые ему вменяют. Представьте, если вы крупного чиновника по какому-либо подозрению задержали, он наймет адвокатов, которые получают больше, чем генпрокурор, и сгрызет вас, опираясь на поддержку своих СМИ», — сказал Журавлев.

Задержание Ишаева произошло 28 марта в Москве. Следствие подозревает его в махинациях в лесной области, которые он совершил, находясь на посту главы региона. Он возглавлял Хабаровский край в 1991—2009 годах. Затем был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.