Туроператоры объяснили, почему иностранцы не едут в Пермь

Граждане Китая и Германии — основные интуристы Прикамья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Туризм является главной целью визита в Пермь лишь у каждого 22-го иностранца, сообщает миграционная служба региона. На самом деле зарубежные гости просто не знают, зачем ехать в Пермь, пояснили «URA.RU» местные экскурсоводы.

Лишь 4,5% иностранцев приезжает в Пермь с туристической целью, следует из данных отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю. И в первую очередь это туристы из Германии и Китая.

Главная причина отсутствия большого потока зарубежных туристов в Пермь — это отсутствие информационных ресурсов на иностранных языках, считает пермский экскурсовод Игорь Серебренников. «У нас только музей политических репрессий Пермь-36 хорошо представлен, а обо всем остальном нет практически ничего даже на английском языке», — уточнил Серебренников в беседе с корреспондентом «URA.RU».

По мнению собеседников «URA.RU», улучшить информирование потенциальных зарубежных гостей можно, если к решению проблемы подключится власть. Например, турпрофи готовы создавать новые ресурсы и заниматься рекламой региона, но не готовы вкладывать в это свои деньги. Директор государственного автономного учреждения Пермского края «Туристский информационный центр» Ольга Будаева прокомментировать ситуацию по телефону не смогла, в момент звонка ее на рабочем месте не было.

На официальном сайте туристского информационного центра Пермского края представлена информация о регионе на пяти языках: русском, английском, немецком, французском и китайском. При этом календарь предстоящих событий на этот год для иностранцев оказывается абсолютно пустым — есть информация только на русском. Соответственно, зайдя на официальный ресурс, потенциальный иностранный турист не сможет получить информацию об интересных событиях в регионе.