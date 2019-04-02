Создание медиахолдинга привело к первой большой отставке на свердловском ТВ

Свердловский телеканал «Студия 41» остался без своего бессменного директора Владимира Злоказова. Как стало известно «URA.RU», 1 апреля медиаменеджер отработал в своей должности последний день, теперь он сконцентрируется на управлении телеканалом ЕТВ.
По данным источников агентства, сейчас на «41 канале» нет официального главы — не назначен даже исполняющий обязанности директора. Инсайдеры говорят, что директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова, которая считается будущим руководителем «41-го», пока разбирается с документами.
«По большому счету, „41 каналом“ сейчас управляют новые собственники — „Монетный щебеночный завод“», — отметил источник «URA.RU». Экс-директор «Студии 41» Владимир Злоказов отказался от комментариев.
«Студия 41» долгое время считалась «рупором» мэрии Екатеринбурга. Однако в середине марта семья члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого (соучредитель канала — сын сенатора Станислав Чернецкий) продала медиаактив «Монетному щебеночному заводу».
Предприятие принадлежит свердловскому правительству, а также владеет «4 каналом». Считается, что власти региона объединят телекомпании в медиахолдинг, на место руководителя которого рассматривается Элеонора Расулова. Источники «URA.RU» также рассказывали, что телеканал «Студия 41» перед продажей свердловским властям был введен в кризисное состояние.