Министр культуры России Владимир Мединский и глава Екатеринбурга Александр Высокинский побывали на стройплощадке будущего здания фондохранилища культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Об этом «URA.RU» сообщили в администрации Екатеринбурга.
«Объект уникален: в здании буду созданы специальные дебаркадеры, куда смогут заходить автомобили, закрытый тепловой контур, специальные системы для того, чтобы предметы искусства привыкали к климату, — рассказал Высокинский. — Здесь будет централизованная фильтрация воздуха, система поддержания влажности воздуха, отдельные системы отопления и кондиционирования, оборудование для реставрации, специальные лампы, ультрафиолет и так далее. Одним словом, здание будет серьезно „нафаршировано“ технической начинкой».
По словам Высокинского, он договорился с Мединским осмотреть вместе «проект атриумных пространств», который будет создан в уральском «Эрмитаже».
Новый музейный центр разместится в Екатеринбурге в двух зданиях: по адресу ул. Вайнера, 11 (в годы войны размещался «Эрмитаж» и где недавно был музей изобразительных искусств Екатеринбурга) и на улице Ванера, 16 — там сейчас строится новое здание фондохранилище. В годы войны екатеринбургский музей принял 1 миллион 180 тысяч экспонатов «Эрмитажа». После войны уральский музей получил в благодарность от «Эрмитража» 200 спасенных предметов.