Челябинские ревизоры проверят работу двух генералов

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) начала проверку министерства общественной безопасности региона. Как сообщил «URA.RU» председатель КСП Алексей Лошкин, речь идет о проверке использования бюджетных средств, выделенных на развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за 2018 год и первый квартал 2019 года.
«Также будет проведен анализ полноты поступлений от денежных взысканий (штрафов) в областной бюджет за нарушение правил дорожного движения», — заявил заместитель председателя палаты Юрий Подшивалов. Подведомственным министерству является областное государственное казенное учреждение «Центр обработки вызовов Системы 112-Безопасный регион» (ОГКУ). Через это ОГКУ проходят контракты на обслуживание уличных видеокамер. Камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения, а деньги от штрафов поступают в областной бюджет.
С начала 2018 года видеокамеры в регионе несколько месяцев не работали из-за срыва конкурсных процедур. В бюджет не поступали деньги, а водители безнаказанно нарушали правила, что вызвало недовольство со стороны руководства ГУ МВД по региону. Ревизоры будут выяснять не только почему бюджет недополучил денег, но и как расходовались средства, выделенные на «Безопасный город». По данным «URA.RU», только в 2018 году на эти цели было выделено 712 млн рублей. Результаты проверки утвердят на коллегии КСП и передадут в правоохранительные органы.
Министерством общественной безопасности Челябинской области с 1 ноября 2016 года, со дня основания ведомства, руководил бывший начальник управления Госнарконтроля по региону, генерал-лейтенант полиции в отставке Евгений Савченко. Курировал работу министерства экс-начальник ГУ МЧС по региону, генерал юстиции в отставке Олег Климов. Через два года изменили структуру исполнительной власти региона. Савченко уволили, а министерство возглавил Олег Климов, сохранив за собой статус вице-губернатора.