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14 марта 2018
15:14  14 марта 2018 0

Водители безнаказанно нарушают ПДД в Челябинской области. Бюджет недополучит более 70 млн

Камера видеонаблюдения. Челябинск., камера видеонаблюдения
С челябинских водителей не собирают штрафыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала года и, как минимум, до 20 марта 2018 года, водителей Челябинска не будут штрафовать за нарушение ПДД по записям с видеокамер. Камеры до сих пор не работают. Нижегородская фирма, выигравшая тендер на обслуживание, не исполняет своих обязательств. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в правительстве области. Проблемой занимается и руководство ГУ МВД по региону. При учете того, что в 2017 году сумма штрафов с дорожных камер в Челябинске составила около 450 млн рублей, то за февраль и март бюджет недополучит свыше 70 млн.

Три года оператором, занимающимся обслуживанием видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД на региональных трассах, был «Ростелеком». В январе 2018 года соответствующий тендер выиграло нижегородское ООО «„Аэль-РТС“ Инжиниринг», предложив 671,84 рубля за оформление одного нарушения (цена «Ростелекома» — 675,36 рубля). Контракт был заключен с областным государственным казенным учреждением (ОГКУ). Общая стоимость контракта составила 273 млн рублей. На пресс-конференции в конце января начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев заявил, что камеры, отключенные с начала года, заработают в двадцатых числах февраля. Речь шла о 30 стационарных и 30 передвижных (мобильных) комплексах видеофиксации нарушений ПДД. Но камеры так и не заработали.

Как стало известно «URA.RU», руководство ГИБДД по Челябинской области в начале марта уведомило губернатора Бориса Дубровского и прокурора региона Александра Кондратьева о неисполнении контракта. Что касается ООО «„Аэль-РТС“ Инжиниринг», то эта фирма выигрывала тендеры в целом ряде регионов, но из-за невыполнения обязательств контракты с ней расторгали. Так, 20 декабря 2016 года и 18 января 2018 года был отменен договор с «„Аэль-РТС“ Инжиниринг» в Нижнем Новгороде, где зарегистрирована фирма, 14 марта 2017 года в Курской области. На стадии расторжения контракт в Курганской области. Но в реестр недобросовестных поставщиков «„Аэль-РТС“ Инжиниринг» пока не внесен. Владельцы фирмы — ЗАО «Медтех» и Дмитрий Цапин.

Учредителем ОГКУ «Центр обработки вызовов Системы 112 — Безопасный регион» является министерство общественной безопасности Челябинской области. Как сообщил «URA.RU» министр Евгений Савченко, ОГКУ уже выставляет финансовые претензии нижегородской фирме. «Фирма выиграла тендер по федеральному закону №44, на который мы повлиять не можем, — пояснил министр. — 20 марта должен состояться прием смонтированных камер. В приемке будут участвовать наши специалисты, а также ГИБДД и представители Росинжиниринга. Претензии по взысканию пени выставляются за неисполнение контракта в срок. Эти деньги будут взысканы, так как есть банковская гарантия».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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