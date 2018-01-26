Челябинские видеокамеры больше месяца не будут фиксировать нарушения водителей

14:59 26 января 2018 5

Камеры видеофиксации нарушений ПДД в Челябинске заработают только в феврале Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения с начала года не работают в Челябинске. Система вновь включится только через две-три недели, сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент «URA.RU».

«Блок камер „Ростелекома“ пока не работает. Тендер на их обслуживание выиграла нижегородская фирма. В течение двух-трех недель работа будет восстановлена. Пока эти камеры не выписывают штрафы», — сказал полицейский начальник.

«Ростелеком» три года был оператором, занимающимся обслуживанием видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД на региональных трассах. С этого года соответствующий тендер выиграло нижегородское ООО «„Аэль-РТС“ Инжиниринг» предложив 671,84 рубля за оформление одного нарушения (цена «Ростелекома» — 675,36 рубля). Общая стоимость контракта составляет 273 млн рублей. В этих пределах и будут оплачены услуги компании, что соответствует примерно 400 тыс. выписанных за год штрафов.