Рейс Sukhoi Superjet из Москвы в Тюмень задержали из-за неисправных тормозов

Вадим Бегун
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 11:24
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Эвакуация аэропорта Рощино. Тюмень, рощино, разминирование, аэропорт, эвакуация аэропорта
Новый самолет прилетит в Тюмень в 14 часовФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Рейс Sukhoi Superjet №242 из Москвы в Тюмень был задержан сегодня ночью. Вылететь он должен был в 01:45, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта «Рощино».

Самолет сняли со взлетной полосы «для перезагрузки», цитирует пассажиров рейса 72.ru. Через два часа их вернули в аэропорт. «Теперь при выборе рейса в Москву нужно проверять модель самолета», — отметил собеседник издания. В компании пассажирам заявили, что в самолете сработали датчики неисправности тормозов. Людей пересадили на Airbus A320. Самолет прибудет в Тюмень в 14:00.

В представительстве авиакомпании «Ямал» в Тюмени корреспонденту «URA.RU» подтвердили задержку рейса №242. Однако официальные причины называть не стали. По телефону горячей линии авиакомпании также не стали комментировать ситуацию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 5 мая произошла катастрофа с Sukhoi Superjet -100 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре вынужден был вернуться. В ходе аварийной посадки борт загорелся. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41. После этого в СМИ стали появляться сообщения о неисправностях на других рейсах самолетов Sukhoi Superjet. Так, в Ульяновске Superjet «Аэрофлота» прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

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