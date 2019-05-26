Переутомление на работе и игры на компьютере ВОЗ признала болезнью

Хроническую усталость от работы признали болезнью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переутомление и игромания с 2022 года будут официально считаться заболеваниями. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла эти недуги к психологическим расстройствам.

На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения в Женеве специалисты ВОЗ заявили, что новые заболевания будут отнесены к XI версии Международной классификации болезней (МКБ), пишет телеканал 360. Обновленный документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Переутомление или «Синдром эмоционального выгорания» ВОЗ описала как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой». Чтобы признать человека игроманом, нужно чтобы в течение года у него наблюдались признаки расстройства, негативно влияющие на образовательные, профессиональные, а также семейные, социальные области жизни.