Пассажиры экстренно севшего в Сургуте лайнера UTair улетели в Таджикистан

После взлета в самолете сработал датчик стабилизатора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пассажиры самолета Boeing 737 авиакомпании UTair, который направлялся из Сургута в таджикский город Худжанд, но был вынужден вернуться в аэропорт, вылетели в пункт назначения на другом авиалайнере. Об этом «URA.RU» сообщили в справочной аэропорта.

«Пассажиры вылетел в 04:30 по местному времени», — рассказали в аэропорту. Ранее самолет вылетел из Сургута в 18:45, однако после взлета сработал датчик стабилизатора. После этого командир экипажа решил вернуться в аэропорт.

Воздушное судно было вынуждено несколько часов кружить над городом, сбрасывая топливо. На борту авиалайнера находилось 134 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Сейчас следователи Уральского управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку.