Мэр Шадринска оказался в четыре раза беднее коллеги из Кургана

Андрей Потапов заработал за год более шести миллионов рублей, а Людмила Новикова —в несколько раз меньше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы глава города Шадринска Курганской области Людмилы Новиковой по итогам 2018 года составили 1,4 млн рублей — примерно на 150 тысяч рублей больше, чем годом ранее. При этом Новикова оказалась почти в 4,5 раза беднее главы Кургана Андрея Потапова, заработавшего в 2018 году 6,2 млн рублей. Сведения о доходах шадринских чиновников и депутатов опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

Как и год назад, в собственности Новиковой числится только квартира площадью 56,2 кв. м. Богаче главы Шадринска оказались ее заместитель Татьяна Туганова и управляющий делами городской администрации Валерий Харитонов, задекларировавшие доходы в 2,36 млн и 2,2 млн рублей соответственно. Однако эти данные предоставлены с учетом продажи имущества. Замглавы администрации Шадринска по экономике Лариса Колмогорова отчиталась о доходе, превышающем 1,1 млн рублей — также с учетом продажи имущества. Остальные заместители Новиковой не заработали за год и миллиона рублей.

Председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных задекларировал доход немногим более миллиона рублей. Его супруга при этом заработала 111 тысяч рублей. Им принадлежат квартира в 60 кв. м, два земельных участка (6 соток и 7,5 сотки), дача в 40 «квадратов» и автомобиль Mazda Demio. Самым богатым депутатом Шадринска оказался Михаил Богданов. В 2018 году его доходы превысили 12,8 млн рублей. Его супруга заработала 232 тысячи рублей. У семьи Богдановых в собственности числятся доли в квартирах площадью 58,6 кв. м и 45,2 кв. м, а также автомобиль Great Wall.

Депутат Виктория Семенова, которая год назад не отчиталась о доходах после своей победы на довыборах в думу Шадринска, в этот раз вовремя представила декларацию. В 2018 году она заработала более 1,4 млн рублей. Ей принадлежат три квартиры — от 30 до 46 кв. м. Ее супругу, доходы которого менее 710 тысяч рублей, принадлежит еще одна квартира —на 66,1 кв. м. В собственности их несовершеннолетнего ребенка имеется земельный участок с жилым домом в 300 «квадратов».