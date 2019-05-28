Кудрявцеву уговаривают не вмешиваться в международный скандал с бывшим вице-канцлером Австрии

Телеведущую Леру Кудрявцеву намерены отговорить от судебного разбирательства с австрийской газетой Österreich Zeitung, обвинившей ее в отставке вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом «URA.RU» сообщил директор журналистки Табриз Шахиди.
«Лера возвращается из отпуска в Майами 2 июня, после чего мы постараемся принять решение о целесообразности судебного разбирательства», — пояснил представитель Кудрявцевой информагентству.
Ранее Кудрявцева собиралась идти в международные суды из-за публикации в газете Österreich Zeitung, которая обвинила «актрису, певицу и танцовщицу» в сговоре с австрийским вице-канцлером, напоминает телеканал 360. По информации издания, Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с российской телеведущей покупку издания Kronen Zeitung для влияния на ход парламентских выборов в стране в 2017 году в обмен на доступ к строительным госконтрактам. Публикация видео, на котором вице-канцлер со своим помощником и неизвестной русскоговорящей женщиной обсуждают сделку, привела к отставке Штрахе, отмечает RT.