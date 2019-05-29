В арбитраже появилось дело о банкротстве Константина Капчука, который противостоял ОПС «Уралмаш»

За последние годы Капчук ликвидировал почти все свои фирмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловский арбитражный суд поступил иск о собственном банкротстве от бизнесмена Константина Капчука — брата-близнеца Сергея Капчука из «списка Титова». Информация об этом появилась в электронной картотеке дел. Правда, сам Капчук в разговоре с «URA.RU» заявил, что материалы опубликованы по ошибке и на самом деле касаются банкротства его УК «Родина».

Согласно карточке дела, заявление о собственном банкротстве от Капчука поступило 28 мая. В этот же день от имени бизнесмена было подано ходатайство «о предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему». Но в разговоре с «URA.RU» Константин Капчук заявил, что не подавал заявление о признании себя банкротом: «Это дело по УК „Родина“, которому уже сто лет. Она в процессе банкротства, дело еще не закончено».

Константин Капчук уверяет, что не подавал иска Фото: скриншот карточки дела

В пресс-службе Свердловского арбитража попросили сделать письменный запрос для комментария.

Согласно сервису «Сбис», на Константина Капчука сейчас оформлена одна действующая компания — ООО «К2 Парк». Общество занимается управлением недвижимостью. По данным «Сбис», сумма текущих судебных дел, в которых предприятие выступает ответчиком, сейчас достигает 24,6 млн рублей. Причем количество исков значительно увеличилось за последние полгода.

Константин Капчук и его брат-близнец Сергей Капчук считались в начале 2000 годов любимчиками руководителей Свердловской области. Их наиболее значимым активом был «Подшипниковый завод №6». Также они вели активную борьбу с ОПС «Уралмаш» за Нижнесалдинский металлургический завод. Карьера братьев прервалась в конце 2005 года, когда суд признал их виновными в совершении мошенничества (статья 159 УК РФ). Константин Капчук в итоге пробыл за решеткой 12 месяцев, после чего вышел по амнистии.

Сергей Капчук уехал в Лондон и вернулся в Россию только 2018 году с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 27 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Сергея Капчука к двум годам условно и освободил от наказания по амнистии.