Шансы Вячеслава Истомина на УДО оцениваются не слишком высоко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У экс-мэра Копейска, города-спутника Челябинска, Вячеслава Истомина, подавшего в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, не много шансов освободиться раньше положенного срока. Как сообщил «URA.RU» информированный источник, он имеет несколько непогашенных взысканий за различные нарушения режима и не оплатил штраф.

«По УДО выходят при положительной характеристике из колонии, гарантии рабочего места на воле, регулярных выплатах штрафа, если он есть в приговоре. У Истомина есть непогашенные взыскания, штраф он практически не гасил. Комиссия по УДО еще не собиралась, но на положительную характеристику рассчитывать сложно», — объяснил собеседник.

В пресс-службе ГУ ФСИН по региону не комментируют ситуацию с Истоминым. «Осужденные могут подать ходатайство об УДО, отбыв 2/3 срока. С момента поступления запроса из суда, в течение 15 суток администрация исправительного учреждения, где он отбывает наказание, готовит на него характеристику и направляет материалы в суд. Суд учитывает поведение осужденного за период отбывания наказания, в том числе сумму возмещенного ущерба при его наличии. Если суд отказывает в удовлетворении ходатайства на УДО, осужденный может повторно подать его через 6 месяцев», — отметили в ГУ ФСИН.

Истомина ранее признали виновным в получении взяток и приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 5 млн рублей. Он отбывает наказание в копейской ИК-6. Экс-чиновник 29 июля подал в суд ходатайство об УДО. Заседание по делу назначено на 30 августа.