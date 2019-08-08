07 августа 2019

В Киргизии начался второй штурм резиденции экс-президента. Погиб сотрудник спецназа

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, спецназ, пистолет, стрельба лежа
При штурме резиденции Атамбаева погиб один боец спецназаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вторую попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева совершил киргизский спецназ. Как сообщили в минздраве страны, в ходе штурма пострадали 43 человека, в больнице скончался один из силовиков, участвовавший в штурме.

Сторонники Атамбаева, как сообщает «Эхо Москвы», не дают пройти к дому политика в селе Кой-Таш Чуйской области. В населенный пункт прибыли около 300 сотрудников силовых структур. Там же находится порядка тысячи сторонников Атамбаева.

По последним данным Минздрава Киргизии ранения получили 43 человека, пишет RT. У них диагностированы огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Кроме того, один сотрудник спецназа скончался от тяжелого огнестрельного ранения. «[Он] был экстренно взят на операцию, но, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался», — рассказала пресс-секретарь ведомства Жылдыз Айгерчинова.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год. Месяц назад парламент страны принял решение лишить его статуса бывшего президента и неприкосновенности. Экс-главу республики подозревают в коррупции: его уличили в незаконных сделках с землей и финансированием реконструкции ТЭЦ Бишкека. Сам Атамбаев заявляет, что его оговорило нынешнее руководство страны. Против сторонников бывшего лидера были применены спецсредства. Однако задержать экс-президента не удалось, пишет телеканал 360.

Как писало «URA.RU», в штабе бывшего киргизского лидера заявили, что у штурмовавших дом президента изымают оружие и «пытаются их избивать».

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