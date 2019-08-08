«Нейтральная» энциклопедия выражает либеральные идеи, уверен эксперт Фото: скрин символики с сайта Википедии

Редакция «Федерального агентства новостей» и основатель «Руксперта» Олег Макаренко обвинили администрацию электронной энциклопедии «Википедия» в продажности. Они считают, что, несмотря на заявления администраторов сайта в «беспристрастности», статьи на ресурсе все чаще отражают оппозиционные и либеральные взгляды, а потому ряд российских СМИ — Nation News, «Федеральное агентство новостей», ФБА «Экономика сегодня» и интернет-газета «Журналистская правда» — оказались занесены в черный список интернет-энциклопедии.

Как убежден Макаренко, административный корпус портала ведет себя так, «будто каждый из них находится на зарплате у [опального олигарха, экс-главы ЮКОСа] Михаила Ходорковского». «Вся информация о полезных российских проектах либо не публикуется, либо затирается, либо блокируется», — отмечает журналист. По его словам, руководство «Википедии» даже не скрывает своих антироссийских взглядов. Он пишет о том, что один из основателей ресурса Павел Каганер ранее допускал высказывания о том, что «Россия такой же печальный обрубок, как и Украина». Коллега Каганера Павел Крахотин заявлял, что Россией управляют «воры и жулики» и призывал в 2014 году выходить на незаконные митинги, организованные Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Макаренко отмечает, что некогда «нейтральная» энциклопедия приобрела резкий крен в сторону либеральных идей, в то время как полезные российские проекты не освещаются должным образом.

Журналисты считают, что руководство «Википедии» вправе придерживаться своих политических взглядов и убеждений, однако они не должны отражаться на наполнении «популярного и, что важно, „беспристрастного“ ресурса».

Ранее «URA.RU» писало, что с инициативой заблокировать доступ к сайтам СМИ выступил блогер, функционер «Википедии» Михаил Грузнов. Известно, что ранее блогер размещал на сайте ресурса фейковые статьи о России. Журналисты в свою очередь обратились в Роскомнадзор с просьбой «пресечь нарушение Конституции РФ, которая прямо запрещает цензуру».