На Урале тело умершей девушки нашли в квартире через месяц

Труп девушки как минимум 24 дня пролежал в квартире многоэтажки в центре Нижнего Тагила. Тело обнаружили после жалоб соседей в доме на улице Фрунзе, 45.
«Погибшая 1988 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти. Криминала здесь не усмотрено», — прокомментировала представитель пресс-службы ОМВД Нижнего Тагила Элина Балуца.
По словам жителей дома, девушка снимала здесь квартиру, гости к ней приходили редко. Соседи ничего не подозревали, потому что окно и балкон в квартире были открыты, и запахи из квартиры не попадали в подъезд. Чтобы избавиться от запаха, в квартире были проведены два сеанса дезинфекции, но они не помогли. Для полного устранения запаха необходимо сменить пол в помещении, но полицейские не могут найти хозяев квартиры, сообщает TagilCity.ru.