Органы прокуратуры среагировали на публикации СМИ (в том числе на материал «URA.RU») о документах, найденных на свалке. Об этом «URA.RU» сообщили в надзорном ведомстве. Проверку вопиющего факта начала Сысертская межрайонная прокуратура.
Ранее в окрестностях деревни Шайдурово под Екатеринбургом местные жители нашли на свалке выброшенные документы служебного характера — справки, описи, протоколы постановления, характеристики на граждан, медицинские правки, номера и серии паспортов.
«В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа», — заявила агентству Анастасия Мануйлова, помощник прокурора Свердловской области. За нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе распространение персональных данных физических лиц) статьей 137 УК РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
«Появившаяся в интернете информация о том, что на свалке обнаружены уголовные дела, не соответствует действительности. По предварительным данным, найденные на стихийных свалках бумаги являются копиями материалов из сферы адвокатской деятельности. Уже установлен круг лиц, которые могут быть причастны к загрязнению лесопарковой зоны. Среди них есть представитель адвокатского сообщества с 20-летним стажем. Имеет ли он лично отношение к этому ЧП, покажет время. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — пояснил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.