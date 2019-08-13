12 августа 2019
11 августа 2019
10 августа 2019
09 августа 2019

Фонд, собиравший деньги со всего Прикамья, остался без сайта из-за неуплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки, интернет, блогер, ноутбук, интернет, компьютер
Сайт фонда капремонта в Перми не работает уже несколько часовФото: unsplash.com

Сайт фонда капитального ремонта Пермского края не работает уже несколько часов из-за того, что за него вовремя не заплатили провайдеру. Сейчас на главной сетевой странице указано, что срок регистрации домена истек.

Представитель фонда в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» пояснил, что им известно о сбое в работе сайта. «Закончился срок оплаты хостинг-провайдеру. Мы проплатили, сегодня сайт должен заработать. На работе фонда это не должно серьезно отразиться», — заявил собеседник агентства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что почти две тысячи многоквартирных домов в Прикамье было вычеркнуто из программы капитального ремонта. При этом жителям не вернули уплаченные в фонд деньги.

Также арбитражный суд в Перми отменил итоги проведенного фондом аукциона по замене лифтов, на которую планировалось выделить свыше 600 млн рублей.

Скриншот сайта фонда капремонта в Прикамье

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...