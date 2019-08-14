Кремль не будет ужесточать режимы безопасности из-за последних событий в России

Катастрофы в России под контролем, заверил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти не планируют ужесточать режимы безопасности из-за масштабных катастроф, случившихся в стране в последнее время. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отвечал на вопрос о возможной смене регламентов и правил после таких трагедий, как ДТП под Новороссийском (авария с экскурсионным автобусом унесла жизни четверых), пожар в лагере «Холдоми» (на момент возгорания в нем находилось 189 детей), гибель 14 подводников на подводной лодке «Лошарик».

«Пожары, технологические катастрофы, они так или иначе происходят везде. Достаточно жесткие правила, достаточно жесткие регламенты существуют и по линии МЧС, и по линии нашей пожарной службы, и по линии других контролирующих органов. И здесь всегда остается вопрос целесообразности, той самой „золотой середины“, чтобы вот эти вменяемые требования с одной стороны обеспечивали безопасность, а с другой стороны — они не сдерживали развитие в экономике», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента обратил особое внимание на гибель людей в ДТП, назвав происходящее на дорогах «войной», в которой в среднем в год гибнет более 30 тысяч человек. «Благодаря мерам, которые по линии транспортной полиции принимаются, это количество сокращается, но все равно цифры велики», — отметил Песков.