В Свердловской области вдвое выросло число уголовных дел за насилие в семье

Число уголовных дел за насилие в семьях выросло вдвое, отметила Лилия Буткевич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2019 году в Свердловской области вдвое увеличилось количество уголовных дел по фактам домашнего насилия, сообщила замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по региону Лилия Буткевич.

«За первые месяцы нынешнего года почти в два раза выросло число случаев, когда за нанесение побоев в семье наступала уголовная ответственность — со 119 до 209», — рассказала Будкевич. Она пояснила, что речь идет о повторных случаях побоев в течение года после первого инцидента, который был зафиксирован полицейскими — именно в такой ситуации нарушителю грозит «уголовка». «По полутора тысячам жителей области, которые склонны к домашнему насилию, ведется адресная профилактическая работа — участковые посещают их квартиры ежеквартально», — сказала Будкевич на встрече с журналистами.

Увеличение числа обращений от пострадавших женщин на 70% в 2018 году отметила замдиректора кризисного центра «Екатерина» Ольга Селькова. «У нас 80% обращающихся — люди с высшим образованием, те, которые имеют более высокий статус. Для них важно, что к нам можно обратиться анонимно. По сравнению с 2016 годом обращения выросли на 70%, плюс наш сайт за год посещают порядка десяти тысяч человек», — рассказала Селькова «URA.RU».

Председатель совета партнеров LOYS, юрист Денис Пучков считает, что руки правонарушителям развязывает декриминализация статьи о побоях: «В России если вас побили один раз, в этом ничего страшного нет. Полицейский вызовет агрессора, составит на него протокол, выпишет пять тысяч штрафа и отпустит домой. Целый год он вас трогать не будет, потому что знает, что будет привлечен к уголовной ответственности». По мнению Пучкова, это только вынуждает женщин защищать себя самостоятельно, что иногда заканчивается совершением преступления.