Антон Силуанов в июне взял шефство над Курганской областью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Первого вице-премьера, главу Минфина России Антона Силуанова, взявшего шефство над Курганской областью, ждут в регионе 16 августа. Визит подтвердили в пресс-службе министерства. Вместе с Силуановым в регионе ожидают представителей сразу нескольких министерств.

«Антон Силуанов 16 августа в роли куратора региона посетит Курганскую область», — заявили в Минфине. Министр проведет в Кургане совещание по нацпроектам. Кроме того, чиновник обсудит с руководством Зауралья план ускоренного социально-экономического развития региона.

Вместе с Силуановым в Курган приедут представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и других федеральных ведомств, а также руководители Российского экспортного центра, Корпорации МСП, Федерального центра компетенций и Фонда развития промышленности. Источники «URA.RU» сообщают, что в кардиодиспансере Кургана в этот день ждут замглавы Минздрава, который должен обсудить проблемы здравоохранения региона.

Это будет первый визит Силуанова в Курган, но не первый визит высокопоставленных гостей в Зауралье за последнее время. В регион уже приезжали вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минприроды, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.