Росприроднадзор обнаружил свалку у Жуковского, где экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

Свалка привлекла птиц ближе к аэропорту Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Незаконная свалка и станция перегрузки мусора находится всего в двух километрах от аэропорта Жуковский, где из-за столкновения со стаей чаек совершил жесткую посадку в кукурузное поле самолет «Уральских авиалиний». В Росприроднадзоре выяснили кадастровый номер участка и возможных виновников образования кучи мусора.

Несанкционированная свалка отходов, как сообщили в Росприроднадзоре, расположена на участках с кадастровыми номерами 50:23:0000000:1183 и 50:23:0000000:1184. Там также отметили, что рядом с аэропортом работает станция перегрузки мусора компании «Экосервис», пишет РИА «Новости».

В ведомстве признали, что еще два года назад получали жалобы на разрозненные свалки отходов под открытым небом, в границах водоохранной зоны Москвы-реки в Жуковском. Ущерб был оценен в 25 млн рублей, однако виновники образования свалки его не выплатили и штрафы не погасили.

Ранее председатель экспертного совета в области гражданской авиации РФ Михаил Терещенко, обвинил руководство Московской области в причастности создания условий для происшествия с самолетом «Уральских авиалиний». Эксперт считает, что чайки вокруг Жуковского развелись из-за свалок, расположенных рядом с аэропортом.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя и экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле не выпуская шасси.