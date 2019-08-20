Президент РФ Владимир Путин считает жалобы россиян на медицину справедливыми. Заявление главы государства прозвучало на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
«Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку», — цитирует Путина ТАСС. Недовольны и медицинские работники — их не устраивает уровень заработной платы и высокая нагрузка. Исходя из этого, Путин заявил о необходимости проработать имеющиеся проблемы и решить их.
На совещании планируется обсудить материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений сотрудниками, а также уровень их заработных плат и обеспечение жильем. Тем временем некоторые медики готовы выходить на забастовки, как в Пермском крае и Чайковском, где врачи скорой помощи крайне недовольны низкими зарплатами.
Путин на совещании по первичному звену здравоохранения: Люди не удовлетворены уровнем и качеством первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам и их нехватку. А медработники недовольны зарплатой и высокой нагрузкой pic.twitter.com/VPUNUXqZdH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 августа 2019 г.