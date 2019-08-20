Путин назвал справедливыми жалобы россиян на медицину. ВИДЕО

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Визит Президента РФ Владимира Путина на
Владимир Путин заявил о необходимости проработать имеющиеся проблемы и решить ихФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин считает жалобы россиян на медицину справедливыми. Заявление главы государства прозвучало на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

«Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку», — цитирует Путина ТАСС. Недовольны и медицинские работники — их не устраивает уровень заработной платы и высокая нагрузка. Исходя из этого, Путин заявил о необходимости проработать имеющиеся проблемы и решить их.

На совещании планируется обсудить материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений сотрудниками, а также уровень их заработных плат и обеспечение жильем. Тем временем некоторые медики готовы выходить на забастовки, как в Пермском крае и Чайковском, где врачи скорой помощи крайне недовольны низкими зарплатами.

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