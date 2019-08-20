Путин на совещании по первичному звену здравоохранения: Люди не удовлетворены уровнем и качеством первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам и их нехватку. А медработники недовольны зарплатой и высокой нагрузкой pic.twitter.com/VPUNUXqZdH