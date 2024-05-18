Минобороны: ВСУ применили ракеты «Точка-У» для атаки объектов в РФ

19 мая 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты, расположенные на территории России. Об этом заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ применили тактические ракеты «Точка-У». «Около 21.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты „Точка-У“ по объектам на территории РФ», — передает Минобороны в telegram-канале. В ведомстве также добавили, что уничтожена одна тактическая ракета над Белгородской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты, расположенные на территории России. Об этом заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ применили тактические ракеты «Точка-У». «Около 21.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты „Точка-У“ по объектам на территории РФ», — передает Минобороны в telegram-канале. В ведомстве также добавили, что уничтожена одна тактическая ракета над Белгородской областью.