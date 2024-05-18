18 мая 2024

Минобороны: ВСУ применили ракеты «Точка-У» для атаки объектов в РФ

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты, расположенные на территории России. Об этом заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ применили тактические ракеты «Точка-У».

«Около 21.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты „Точка-У“ по объектам на территории РФ», — передает Минобороны в telegram-канале. В ведомстве также добавили, что уничтожена одна тактическая ракета над Белгородской областью.

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Средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты, расположенные на территории России. Об этом заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ применили тактические ракеты «Точка-У». «Около 21.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты „Точка-У“ по объектам на территории РФ», — передает Минобороны в telegram-канале. В ведомстве также добавили, что уничтожена одна тактическая ракета над Белгородской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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