Захарова назвала визит Путина в КНР судьбоносным шагом для планеты

Рабочий визит президента России Владимира Путина в Китай стал судьбоносным шагом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это определит будущее всей планеты.
«Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — заявила Захарова эфире телеканала ТВЦ.
Путин посетил Китай с двухдневным визитом. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалась инициатива КНР в сфере глобальной безопасности. Он также отметил, что отношения России и Китая превосходят рамки традиционных союзов прошлого.
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