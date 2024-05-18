18 мая 2024

Захарова назвала визит Путина в КНР судьбоносным шагом для планеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Визит Путина в Китай определит будущее планеты Фото:

Рабочий визит президента России Владимира Путина в Китай стал судьбоносным шагом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это определит будущее всей планеты.

«Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — заявила Захарова эфире телеканала ТВЦ.

Путин посетил Китай с двухдневным визитом. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалась инициатива КНР в сфере глобальной безопасности. Он также отметил, что отношения России и Китая превосходят рамки традиционных союзов прошлого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочий визит президента России Владимира Путина в Китай стал судьбоносным шагом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это определит будущее всей планеты. «Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — заявила Захарова эфире телеканала ТВЦ. Путин посетил Китай с двухдневным визитом. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалась инициатива КНР в сфере глобальной безопасности. Он также отметил, что отношения России и Китая превосходят рамки традиционных союзов прошлого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...