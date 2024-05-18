Захарова назвала визит Путина в КНР судьбоносным шагом для планеты

19 мая 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Визит Путина в Китай определит будущее планеты Фото: Георгий Бергал © URA.RU Рабочий визит президента России Владимира Путина в Китай стал судьбоносным шагом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это определит будущее всей планеты. «Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — заявила Захарова эфире телеканала ТВЦ. Путин посетил Китай с двухдневным визитом. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалась инициатива КНР в сфере глобальной безопасности. Он также отметил, что отношения России и Китая превосходят рамки традиционных союзов прошлого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочий визит президента России Владимира Путина в Китай стал судьбоносным шагом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это определит будущее всей планеты. «Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — заявила Захарова эфире телеканала ТВЦ. Путин посетил Китай с двухдневным визитом. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждалась инициатива КНР в сфере глобальной безопасности. Он также отметил, что отношения России и Китая превосходят рамки традиционных союзов прошлого.