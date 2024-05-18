18 мая 2024

NYT оценил поддержку России со стороны Китая

NYT: поддержка России со стороны Китая непоколебима
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин посетил Китай 16 мая
Путин посетил Китай 16 мая Фото:

Президент КНР Си Цзиньпин подтвердил свою твердую поддержку России во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай, несмотря на возможные западные санкции. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Его [Си Цзиньпина] поддержка Путина остается непоколебимой», — пишет издание. Отмечается, что недавние попытки западных лидеров обуздать Россию и предупреждения о санкциях не повлияли на позицию китайского председателя. По словам журналистов, Си Цзиньпин готов принять потенциальные экономические последствия в обмен на стратегическое партнерство с Россией.

Как говорится в материале, ни риск ухудшения отношений с Европой, ни американские санкции, направленные на китайские банки, не заставляют Си Цзиньпина отказаться от поддержки Путина. В статье подчеркивается, что давление со стороны США лишь укрепляет уверенность китайского лидера в своем выборе.

Путин отправился с двухдневным визитом в Китай 16 мая. Там российского лидера встречали артиллерийскими залпами и гимном Российской Федерации. По итогам переговоров РФ и КНР подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. 

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Президент КНР Си Цзиньпин подтвердил свою твердую поддержку России во время визита российского лидера Владимира Путина в Китай, несмотря на возможные западные санкции. Об этом сообщает газета The New York Times. «Его [Си Цзиньпина] поддержка Путина остается непоколебимой», — пишет издание. Отмечается, что недавние попытки западных лидеров обуздать Россию и предупреждения о санкциях не повлияли на позицию китайского председателя. По словам журналистов, Си Цзиньпин готов принять потенциальные экономические последствия в обмен на стратегическое партнерство с Россией. Как говорится в материале, ни риск ухудшения отношений с Европой, ни американские санкции, направленные на китайские банки, не заставляют Си Цзиньпина отказаться от поддержки Путина. В статье подчеркивается, что давление со стороны США лишь укрепляет уверенность китайского лидера в своем выборе. Путин отправился с двухдневным визитом в Китай 16 мая. Там российского лидера встречали артиллерийскими залпами и гимном Российской Федерации. По итогам переговоров РФ и КНР подписали заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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