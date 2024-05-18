Путин назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами: что поручил президент главам МЧС и Минприроды

Путин обсудил ситуацию с паводками и пожарами в РФ с главами МЧС и Минприроды

19 мая 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

В регионах РФ еще не завершился паводковый сезон, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 18 мая провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов Александром Козловым. На встрече обсуждались «горячие» вопросы, связанные с паводками и природными пожарами в регионах. Особое внимание уделили мерам предотвращения и ликвидации последствий ЧС. О главных поручениях Путина — в материале URA.RU. Какие поручения Путин дал по паводкам Новость по теме Мишустин: кабмин поддержит регионы, пострадавшие от паводков По словам Путина, за лето необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить жилье, пострадавшее от паводков. Ущерб должен быть оценен незамедлительно. «Нужно незамедлительно провести работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно все это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила», — заявил Путин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля. О чем Куренков доложил президенту РФ По словам Куренкова, в России остаются подтопленными 1 373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков. Сейчас в Оренбуржье подтопления наблюдаются в двух населенных пунктах, в Омской области — в 34, в Курганской области — в четырех. Всего от населения из подтопленных регионов было принято более 540 тысяч заявлений. Граждане получили выплаты на сумму в почти 7 млрд рублей. Докладывая о пожарах, Куренков рассказал, что в данный момент на территории страны действует 51 очаг лесных пожаров на площади в 43 тысячи гектаров. «Из них 13 очагов на площади 1 160,2 га локализованы», — уточнил министр. Больше всего лесных пожаров зарегистрировано на территории Амурской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О чем еще Путин говорил с главами МЧС и Минприроды Еще одной темой совещания стало обсуждение сотрудничества между РФ и КНДР. Президент подчеркнул, что Козлов возглавляет межправокомиссию с КНДР. Министр в ответ рассказал, что впереди — большие планы, и часть из них уже была выполнена. В пример он привел большую группу российских туристов, впервые с советских времен посетившую Северную Корею. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин 18 мая провел совещание с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов Александром Козловым. На встрече обсуждались «горячие» вопросы, связанные с паводками и природными пожарами в регионах. Особое внимание уделили мерам предотвращения и ликвидации последствий ЧС. О главных поручениях Путина — в материале URA.RU. По словам Путина, за лето необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить жилье, пострадавшее от паводков. Ущерб должен быть оценен незамедлительно. «Нужно незамедлительно провести работу по оценке ущерба домохозяйствам для граждан (вы понимаете, нужно все это осушать), и вовремя, чтобы без задержек такая оценка происходила», — заявил Путин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля. По словам Куренкова, в России остаются подтопленными 1 373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков. Сейчас в Оренбуржье подтопления наблюдаются в двух населенных пунктах, в Омской области — в 34, в Курганской области — в четырех. Всего от населения из подтопленных регионов было принято более 540 тысяч заявлений. Граждане получили выплаты на сумму в почти 7 млрд рублей. Докладывая о пожарах, Куренков рассказал, что в данный момент на территории страны действует 51 очаг лесных пожаров на площади в 43 тысячи гектаров. «Из них 13 очагов на площади 1 160,2 га локализованы», — уточнил министр. Еще одной темой совещания стало обсуждение сотрудничества между РФ и КНДР. Президент подчеркнул, что Козлов возглавляет межправокомиссию с КНДР. Министр в ответ рассказал, что впереди — большие планы, и часть из них уже была выполнена. В пример он привел большую группу российских туристов, впервые с советских времен посетившую Северную Корею.