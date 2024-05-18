18 мая 2024

ЕС ужесточил ввоз домашних животных из России и Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Домашние животные должны пройти тест на антитела к бешенству, чтобы попасть в ЕС
Домашние животные должны пройти тест на антитела к бешенству, чтобы попасть в ЕС Фото:

Правила ввоза на территорию Евросоюза домашних питомцев из России и Белоруссии будут ужесточены с 16 сентября 2024 года. Владельцы должны будут предъявлять тест на антитела к бешенству, сделанный в аккредитованной ЕС лаборатории. Об этом сообщила главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

«Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические (направленные против бешенства — прим. URA.RU) требования. <...> Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — рассказала Заранкович.

При этом к исследованию есть определенные требования. Первое – чтобы проба была взята минимум через 30 дней после вакцинации, но не менее, чем за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата, а второе — тест должен проводиться в сертифицированной лаборатории.

Ранее URA.RU писало, что в России из ветаптек пропали вакцины от инфекционных заболеваний для собак и кошек. Нехватка возникла на лекарства от бешенства, чумы, гепатита, парагриппа, лептоспироза и так далее.

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Правила ввоза на территорию Евросоюза домашних питомцев из России и Белоруссии будут ужесточены с 16 сентября 2024 года. Владельцы должны будут предъявлять тест на антитела к бешенству, сделанный в аккредитованной ЕС лаборатории. Об этом сообщила главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович. «Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические (направленные против бешенства — прим. URA.RU) требования. <...> Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — рассказала Заранкович. При этом к исследованию есть определенные требования. Первое – чтобы проба была взята минимум через 30 дней после вакцинации, но не менее, чем за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата, а второе — тест должен проводиться в сертифицированной лаборатории. Ранее URA.RU писало, что в России из ветаптек пропали вакцины от инфекционных заболеваний для собак и кошек. Нехватка возникла на лекарства от бешенства, чумы, гепатита, парагриппа, лептоспироза и так далее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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