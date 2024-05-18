ЕС ужесточил ввоз домашних животных из России и Белоруссии

Правила ввоза на территорию Евросоюза домашних питомцев из России и Белоруссии будут ужесточены с 16 сентября 2024 года. Владельцы должны будут предъявлять тест на антитела к бешенству, сделанный в аккредитованной ЕС лаборатории. Об этом сообщила главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.
«Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические (направленные против бешенства — прим. URA.RU) требования. <...> Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Беларуси и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», — рассказала Заранкович.
При этом к исследованию есть определенные требования. Первое – чтобы проба была взята минимум через 30 дней после вакцинации, но не менее, чем за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата, а второе — тест должен проводиться в сертифицированной лаборатории.
Ранее URA.RU писало, что в России из ветаптек пропали вакцины от инфекционных заболеваний для собак и кошек. Нехватка возникла на лекарства от бешенства, чумы, гепатита, парагриппа, лептоспироза и так далее.
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