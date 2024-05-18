18 мая 2024

Хуситы ударили ракетой по танкеру, направлявшемуся в Китай из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Танкер шел под панамским флагом
Танкер шел под панамским флагом Фото:

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хусисты) нанесли удар по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай после остановки в России. Об этом 18 мая сообщило Центральное командование США.

«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — говорится в документе, передает РИА Новости.

Отмечается, что атака на нефтетанкер, который шел под панамским флагом, принадлежал и управлялся греческим оператором. Атака произошла ночью в субботу в Красном море. Моряки смогли восстановить управление, никто из членов экипажа не пострадал, уточнили в американском командовании.

В начале мая контр-Адмирал Василиос Грипарис, руководитель миссии ЕС «Аспидес» в Красном море, заявил, что миссии ЕС у берегов Йемена не хватает кораблей. Позже власти России и Йемена выразили обеспокоенность из-за напряженной ситуации в акватории Красного моря, пишет RT.

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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хусисты) нанесли удар по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай после остановки в России. Об этом 18 мая сообщило Центральное командование США. «Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — говорится в документе, передает РИА Новости. Отмечается, что атака на нефтетанкер, который шел под панамским флагом, принадлежал и управлялся греческим оператором. Атака произошла ночью в субботу в Красном море. Моряки смогли восстановить управление, никто из членов экипажа не пострадал, уточнили в американском командовании. В начале мая контр-Адмирал Василиос Грипарис, руководитель миссии ЕС «Аспидес» в Красном море, заявил, что миссии ЕС у берегов Йемена не хватает кораблей. Позже власти России и Йемена выразили обеспокоенность из-за напряженной ситуации в акватории Красного моря, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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