Хуситы ударили ракетой по танкеру, направлявшемуся в Китай из России

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хусисты) нанесли удар по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай после остановки в России. Об этом 18 мая сообщило Центральное командование США.
«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — говорится в документе, передает РИА Новости.
Отмечается, что атака на нефтетанкер, который шел под панамским флагом, принадлежал и управлялся греческим оператором. Атака произошла ночью в субботу в Красном море. Моряки смогли восстановить управление, никто из членов экипажа не пострадал, уточнили в американском командовании.
В начале мая контр-Адмирал Василиос Грипарис, руководитель миссии ЕС «Аспидес» в Красном море, заявил, что миссии ЕС у берегов Йемена не хватает кораблей. Позже власти России и Йемена выразили обеспокоенность из-за напряженной ситуации в акватории Красного моря, пишет RT.
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