18 мая 2024

Илона Маска удивило обилие зарубежных товаров в РФ на фоне санкций

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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Маск увидел видео из магазинов в России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Большое количество зарубежных товаров в магазинах России на фоне введенных санкций в отношении страны заинтересовали предпринимателя Илона Маска. Свое удивление он выразил в социальной сети X, посмотрев видео из РФ.

«Интересно», — написал Маск под видео, опубликованном одним из пользователей соцсети. На кадрах показано, что зарубежная продукция доступна в России, несмотря на санкции.

Ранее агентство Bloomberg заявляла, что экономика РФ показывает рост, несмотря на масштабные санкции со стороны Запада. Также отмечено, что в России выросла заработная плата, а безработица упала до рекордно низкого уровня.

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Большое количество зарубежных товаров в магазинах России на фоне введенных санкций в отношении страны заинтересовали предпринимателя Илона Маска. Свое удивление он выразил в социальной сети X, посмотрев видео из РФ. «Интересно», — написал Маск под видео, опубликованном одним из пользователей соцсети. На кадрах показано, что зарубежная продукция доступна в России, несмотря на санкции. Ранее агентство Bloomberg заявляла, что экономика РФ показывает рост, несмотря на масштабные санкции со стороны Запада. Также отмечено, что в России выросла заработная плата, а безработица упала до рекордно низкого уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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