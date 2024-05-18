Илона Маска удивило обилие зарубежных товаров в РФ на фоне санкций

Большое количество зарубежных товаров в магазинах России на фоне введенных санкций в отношении страны заинтересовали предпринимателя Илона Маска. Свое удивление он выразил в социальной сети X, посмотрев видео из РФ.
«Интересно», — написал Маск под видео, опубликованном одним из пользователей соцсети. На кадрах показано, что зарубежная продукция доступна в России, несмотря на санкции.
Ранее агентство Bloomberg заявляла, что экономика РФ показывает рост, несмотря на масштабные санкции со стороны Запада. Также отмечено, что в России выросла заработная плата, а безработица упала до рекордно низкого уровня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.