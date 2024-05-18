Илона Маска удивило обилие зарубежных товаров в РФ на фоне санкций

19 мая 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Маск увидел видео из магазинов в России Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Большое количество зарубежных товаров в магазинах России на фоне введенных санкций в отношении страны заинтересовали предпринимателя Илона Маска. Свое удивление он выразил в социальной сети X, посмотрев видео из РФ. «Интересно», — написал Маск под видео, опубликованном одним из пользователей соцсети. На кадрах показано, что зарубежная продукция доступна в России, несмотря на санкции. Ранее агентство Bloomberg заявляла, что экономика РФ показывает рост, несмотря на масштабные санкции со стороны Запада. Также отмечено, что в России выросла заработная плата, а безработица упала до рекордно низкого уровня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большое количество зарубежных товаров в магазинах России на фоне введенных санкций в отношении страны заинтересовали предпринимателя Илона Маска. Свое удивление он выразил в социальной сети X, посмотрев видео из РФ. «Интересно», — написал Маск под видео, опубликованном одним из пользователей соцсети. На кадрах показано, что зарубежная продукция доступна в России, несмотря на санкции. Ранее агентство Bloomberg заявляла, что экономика РФ показывает рост, несмотря на масштабные санкции со стороны Запада. Также отмечено, что в России выросла заработная плата, а безработица упала до рекордно низкого уровня.