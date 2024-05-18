18 мая 2024

Бастрыкин приказал разобраться с уголовным делом главы ФСБ РФ на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин поручил дать оценку фактам незаконного уголовного преследования российских чиновников
Александр Бастрыкин поручил дать оценку фактам незаконного уголовного преследования российских чиновников Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку уголовному делу, которое возбудили на Украине в отношении директора ФСБ России, главы Росгвардии и 18 другим высокопоставленным офицерам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочному предъявлению обвинения Государственным бюро расследований Украины директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 высокопоставленным российским офицерам», — следует из сообщения. Отмечается, что СК в рамках расследования уголовного дела выявит лиц, принявших незаконные решения о привлечении граждан РФ к ответственности.

Государственное бюро расследований Украины ранее обвинило руководителей российских спецслужб, включая директора ФСБ главу Росгвардии, в организации государственной измены, разжигании вражды и ненависти, а также препятствии протестам в 2013–2014 годах. Обвинения также затронули еще 19 генералов.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку уголовному делу, которое возбудили на Украине в отношении директора ФСБ России, главы Росгвардии и 18 другим высокопоставленным офицерам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поручил дать правовую оценку заочному предъявлению обвинения Государственным бюро расследований Украины директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 высокопоставленным российским офицерам», — следует из сообщения. Отмечается, что СК в рамках расследования уголовного дела выявит лиц, принявших незаконные решения о привлечении граждан РФ к ответственности. Государственное бюро расследований Украины ранее обвинило руководителей российских спецслужб, включая директора ФСБ главу Росгвардии, в организации государственной измены, разжигании вражды и ненависти, а также препятствии протестам в 2013–2014 годах. Обвинения также затронули еще 19 генералов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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