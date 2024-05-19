Передача Киевом опыта управления FPV-дронами американским специалистам несет террористическую угрозу миру. Об этом заявил директор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
«Одним из вызовов международной безопасности в ближайшее время будет освобождение количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-системы, что неизбежно приведет к усилению террористической войны по всему миру. Террористические группировки, криминальные и так далее», — сказал Кузякин в беседе с РИА Новости.
Кузякин высказал опасения, что навыки управления беспилотниками, ведение военных действий, могут быть использованы в недобросовестных целях. Это, по его мнению, создает дополнительные риски для мировой безопасности.
В апреле в ЦКБР сообщали, что ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов. Однако у военных, но проблемы с подвозом БПЛА на фронт и подготовке расчетов.
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