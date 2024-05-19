В РФ назвали угрозу, которую несет Киев миру

ЦКБР: передача Киевом опыта управления БПЛА несет террористическую угрозу миру
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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, дрон, бесппилитник
В ЦКБР предупредили об угрозе из-за FPV-дронов ВСУ Фото:

Передача Киевом опыта управления FPV-дронами американским специалистам несет террористическую угрозу миру. Об этом заявил директор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Одним из вызовов международной безопасности в ближайшее время будет освобождение количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-системы, что неизбежно приведет к усилению террористической войны по всему миру. Террористические группировки, криминальные и так далее», — сказал Кузякин в беседе с РИА Новости.

Кузякин высказал опасения, что навыки управления беспилотниками, ведение военных действий, могут быть использованы в недобросовестных целях. Это, по его мнению, создает дополнительные риски для мировой безопасности.

В апреле в ЦКБР сообщали, что ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов. Однако у военных, но проблемы с подвозом БПЛА на фронт и подготовке расчетов.

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Передача Киевом опыта управления FPV-дронами американским специалистам несет террористическую угрозу миру. Об этом заявил директор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Одним из вызовов международной безопасности в ближайшее время будет освобождение количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-системы, что неизбежно приведет к усилению террористической войны по всему миру. Террористические группировки, криминальные и так далее», — сказал Кузякин в беседе с РИА Новости. Кузякин высказал опасения, что навыки управления беспилотниками, ведение военных действий, могут быть использованы в недобросовестных целях. Это, по его мнению, создает дополнительные риски для мировой безопасности. В апреле в ЦКБР сообщали, что ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов. Однако у военных, но проблемы с подвозом БПЛА на фронт и подготовке расчетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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