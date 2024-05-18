Парфюмеры начнут отчитываться о доле спирта в духах и лосьонах

19 мая 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

В Федсобрании считают, что эта мера защитит здоровье граждан и пресечет ряд экономических нарушений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России предложили сделать обязательным для всех участников рынка (и парфюмеров, в том числе) декларирование объемов и оборотов спирта. Также планируют ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%, указано в соответствующем решении Федерального собрания РФ. «Федсобрание предложило ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%. Также предлагается обязать участников рынка декларировать объемы и оборот спирта в ЕГАИС и распространить правило минимальных цен на закупку и поставку такой продукции», — пишут «Известия», ссылаясь на документ. По данным Национальной ассоциации «АПФ», анализ рынка показывает присутствие большого количества парфюмерно-косметических товаров в виде лосьонов, где содержание этилового спирта варьируется от 60 до 75%. Наименования такой продукции часто совпадают с названиями лекарств. В апреле правительство страны поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования оборота спирта. Позже производители алкоголя заявили о намерении снизить градус своей продукции из-за размера акцизов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предложили сделать обязательным для всех участников рынка (и парфюмеров, в том числе) декларирование объемов и оборотов спирта. Также планируют ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%, указано в соответствующем решении Федерального собрания РФ. «Федсобрание предложило ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%. Также предлагается обязать участников рынка декларировать объемы и оборот спирта в ЕГАИС и распространить правило минимальных цен на закупку и поставку такой продукции», — пишут «Известия», ссылаясь на документ. По данным Национальной ассоциации «АПФ», анализ рынка показывает присутствие большого количества парфюмерно-косметических товаров в виде лосьонов, где содержание этилового спирта варьируется от 60 до 75%. Наименования такой продукции часто совпадают с названиями лекарств. В апреле правительство страны поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования оборота спирта. Позже производители алкоголя заявили о намерении снизить градус своей продукции из-за размера акцизов.