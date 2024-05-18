18 мая 2024

Парфюмеры начнут отчитываться о доле спирта в духах и лосьонах

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед встречей с Теодором Курентзисом в Cosmotheca. Екатеринбург, духи, парфюм
В Федсобрании считают, что эта мера защитит здоровье граждан и пресечет ряд экономических нарушений Фото:

В России предложили сделать обязательным для всех участников рынка (и парфюмеров, в том числе) декларирование объемов и оборотов спирта. Также планируют ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%, указано в соответствующем решении Федерального собрания РФ.

«Федсобрание предложило ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%. Также предлагается обязать участников рынка декларировать объемы и оборот спирта в ЕГАИС и распространить правило минимальных цен на закупку и поставку такой продукции», — пишут «Известия», ссылаясь на документ.

По данным Национальной ассоциации «АПФ», анализ рынка показывает присутствие большого количества парфюмерно-косметических товаров в виде лосьонов, где содержание этилового спирта варьируется от 60 до 75%. Наименования такой продукции часто совпадают с названиями лекарств.

В апреле правительство страны поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования оборота спирта. Позже производители алкоголя заявили о намерении снизить градус своей продукции из-за размера акцизов.

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В России предложили сделать обязательным для всех участников рынка (и парфюмеров, в том числе) декларирование объемов и оборотов спирта. Также планируют ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%, указано в соответствующем решении Федерального собрания РФ. «Федсобрание предложило ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%. Также предлагается обязать участников рынка декларировать объемы и оборот спирта в ЕГАИС и распространить правило минимальных цен на закупку и поставку такой продукции», — пишут «Известия», ссылаясь на документ. По данным Национальной ассоциации «АПФ», анализ рынка показывает присутствие большого количества парфюмерно-косметических товаров в виде лосьонов, где содержание этилового спирта варьируется от 60 до 75%. Наименования такой продукции часто совпадают с названиями лекарств. В апреле правительство страны поддержало законопроект сенаторов о введении государственного регулирования оборота спирта. Позже производители алкоголя заявили о намерении снизить градус своей продукции из-за размера акцизов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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