18 мая 2024

Прогноз новых магнитных бурь в мае 2024: что нельзя делать в эти дни

Первая магнитная буря ожидается 20 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, усталость, боль, женщина, депрессия, закрывает лицо рукой, рука
Один из самых частых симптомов магнитной бури — головная боль Фото:

Весна 2024 года отмечена самой высокой солнечной активностью за последние пять лет. Ее пик выпадает на май и июнь, при этом, в мае будет сразу несколько солнечных бурь. URA.RU собрало информацию о том, что не следует делать в эти дни.

Даты магнитных бурь во второй половине мая 2024 года

Днем 20 мая ожидается слабая магнитная буря. В этот день перемены будут незначительными, поэтому ощутить их смогут только сильно метеочувствительные люди или те, у кого ослаблены здоровье и иммунитет.

С 22 по 25 мая прогнозируется усиление солнечной активности до 4-5 баллов. В эти дни у метеочувствительных людей могут начаться бессонница, потеря аппетита и высокая утомляемость.

С 25 по 27 мая магнитные бури достигнут средней силы. В этот период может ухудшаться самочувствие: перепады давления и сильные головные боли.

Типография Гардарика. Екатеринбург
Самые сильные магнитные бури придутся на 25—27 мая
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Причины частого появления магнитных бурь

Магнитные бури напрямую связаны с естественными циклами солнечной активности. Из-за этих циклов на солнце появляются вспышки, которые приводят к увеличению магнитных бурь.

Так как магнитное поле нашей планеты все время сопротивляется солнечному ветру, то, когда на солнце случаются особо интенсивные вспышки, магнитосфера земли сжимается. В это время в магнитном поле возникают дополнительное напряжение и сильное течение токов, из-за чего и появляются бури.

Виды Екатеринбурга
Естественные циклы солнечной активности вызывают магнитные бури
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Влияние на здоровье

На настоящий момент нет точных доказательств влияния магнитных бурь на здоровье человека. Этот вопрос до сих пор изучается и исследуется, однако многие замечали на себе их воздействие.

Так, например, люди, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или высокого кровяного давления, часто жалуются на ухудшение самочувствия в эти периоды. Также отмечается рост гипертонических кризов, инсультов и инфарктов.

Все по-разному переносят магнитные бури. Самые известные симптомы — головная боль, усталость, бессонница, раздражительность, апатия, снижение концентрации, повышение давления, нарушение сердечного ритма и боли в суставах.

Пресс-конференция "Партии пенсионеров", Интерфакс. Москва
Во время магнитных бурь повышается риск гипертонических кризов, инсультов и инфарктов
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Что нельзя делать во время магнитных бурь

Чтобы обезопасить себя в период магнитных бурь, стоит исключить из рациона жирную пищу, кофе, крепкий черный чай и алкоголь. Также нельзя волноваться и начинать новые дела. Это не спасет от влияния полностью, но поможет снизить риски.

Пресс-ланч с Упрдор Росавтодор. Челябинск
Чтобы снизить риски воздействия магнитных бурь, следует отказаться от кофе
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Весна 2024 года отмечена самой высокой солнечной активностью за последние пять лет. Ее пик выпадает на май и июнь, при этом, в мае будет сразу несколько солнечных бурь. URA.RU собрало информацию о том, что не следует делать в эти дни. Днем 20 мая ожидается слабая магнитная буря. В этот день перемены будут незначительными, поэтому ощутить их смогут только сильно метеочувствительные люди или те, у кого ослаблены здоровье и иммунитет. С 22 по 25 мая прогнозируется усиление солнечной активности до 4-5 баллов. В эти дни у метеочувствительных людей могут начаться бессонница, потеря аппетита и высокая утомляемость. С 25 по 27 мая магнитные бури достигнут средней силы. В этот период может ухудшаться самочувствие: перепады давления и сильные головные боли. Магнитные бури напрямую связаны с естественными циклами солнечной активности. Из-за этих циклов на солнце появляются вспышки, которые приводят к увеличению магнитных бурь. Так как магнитное поле нашей планеты все время сопротивляется солнечному ветру, то, когда на солнце случаются особо интенсивные вспышки, магнитосфера земли сжимается. В это время в магнитном поле возникают дополнительное напряжение и сильное течение токов, из-за чего и появляются бури. На настоящий момент нет точных доказательств влияния магнитных бурь на здоровье человека. Этот вопрос до сих пор изучается и исследуется, однако многие замечали на себе их воздействие. Так, например, люди, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или высокого кровяного давления, часто жалуются на ухудшение самочувствия в эти периоды. Также отмечается рост гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Все по-разному переносят магнитные бури. Самые известные симптомы — головная боль, усталость, бессонница, раздражительность, апатия, снижение концентрации, повышение давления, нарушение сердечного ритма и боли в суставах. Чтобы обезопасить себя в период магнитных бурь, стоит исключить из рациона жирную пищу, кофе, крепкий черный чай и алкоголь. Также нельзя волноваться и начинать новые дела. Это не спасет от влияния полностью, но поможет снизить риски.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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