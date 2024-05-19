Водителям в РФ придумали новое наказание за номера-перевертыши

В России собираются лишать прав водителей за «номера-первертыши». Эта инициатива была выдвинута МВД РФ. Подробнее о наказании для автовладельцев рассказал глава филиала московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
«Если новацию примут, штрафа за „перевертыши“ не будет. Вместо этого нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств», — заявил Анатолий Миронов в интервью агентству «Прайм». Санкция не будет затрагивать случаи, когда номера закрыли листом бумаги или их не видно из-за грязи, добавляет адвокат.
В начале года в МВД предложили ужесточить нормы Кодекса об административных правонарушениях за преднамеренное сокрытие номерных знаков машин. Правительственная комиссия одобрила законопроект в мае. По новым правилам предусмотрено лишение водительских прав от одного до 1,5 лет с конфискацией устройств, использованных для сокрытия госномеров, передает телеканал 360.
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