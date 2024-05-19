Водителям в РФ придумали новое наказание за номера-перевертыши

Адвокат Миронов: полиция предложила лишать водителей прав за номера-перевертыши
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Если инициативу примут, водителей, скоре всего, будут лишать прав Фото:

В России собираются лишать прав водителей за «номера-первертыши». Эта инициатива была выдвинута МВД РФ. Подробнее о наказании для автовладельцев рассказал глава филиала московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Если новацию примут, штрафа за „перевертыши“ не будет. Вместо этого нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств», — заявил Анатолий Миронов в интервью агентству «Прайм». Санкция не будет затрагивать случаи, когда номера закрыли листом бумаги или их не видно из-за грязи, добавляет адвокат.

В начале года в МВД предложили ужесточить нормы Кодекса об административных правонарушениях за преднамеренное сокрытие номерных знаков машин. Правительственная комиссия одобрила законопроект в мае. По новым правилам предусмотрено лишение водительских прав от одного до 1,5 лет с конфискацией устройств, использованных для сокрытия госномеров, передает телеканал 360.

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В России собираются лишать прав водителей за «номера-первертыши». Эта инициатива была выдвинута МВД РФ. Подробнее о наказании для автовладельцев рассказал глава филиала московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. «Если новацию примут, штрафа за „перевертыши“ не будет. Вместо этого нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств», — заявил Анатолий Миронов в интервью агентству «Прайм». Санкция не будет затрагивать случаи, когда номера закрыли листом бумаги или их не видно из-за грязи, добавляет адвокат. В начале года в МВД предложили ужесточить нормы Кодекса об административных правонарушениях за преднамеренное сокрытие номерных знаков машин. Правительственная комиссия одобрила законопроект в мае. По новым правилам предусмотрено лишение водительских прав от одного до 1,5 лет с конфискацией устройств, использованных для сокрытия госномеров, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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