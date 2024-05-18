На станции метро Арбатская в Москве неизвестные распылили газ

В московском метро неизвестные распылили газ
В Москве на станции метро Арбатская неизвестные распылили газ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что о ЧП сообщают очевидцы.
«Очевидцы сообщают о ЧП на станции метро Арбатская. По словам пассажиров кто-то распылил газ на станции», — передает telegram-канал. Очевидцы сообщают, что, зайдя в метро увидели бегущую толпу людей по эскалатору и почувствовали жжение от газа в горле.
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