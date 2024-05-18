На станции метро Арбатская в Москве неизвестные распылили газ

19 мая 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

В московском метро неизвестные распылили газ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Москве на станции метро Арбатская неизвестные распылили газ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что о ЧП сообщают очевидцы. «Очевидцы сообщают о ЧП на станции метро Арбатская. По словам пассажиров кто-то распылил газ на станции», — передает telegram-канал. Очевидцы сообщают, что, зайдя в метро увидели бегущую толпу людей по эскалатору и почувствовали жжение от газа в горле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на станции метро Арбатская неизвестные распылили газ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что о ЧП сообщают очевидцы. «Очевидцы сообщают о ЧП на станции метро Арбатская. По словам пассажиров кто-то распылил газ на станции», — передает telegram-канал. Очевидцы сообщают, что, зайдя в метро увидели бегущую толпу людей по эскалатору и почувствовали жжение от газа в горле.