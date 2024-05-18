18 мая 2024

На станции метро Арбатская в Москве неизвестные распылили газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, пассажиры, метрополитен, метро, станция 1905 года, пассажиры метро
В московском метро неизвестные распылили газ Фото:

В Москве на станции метро Арбатская неизвестные распылили газ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что о ЧП сообщают очевидцы.

«Очевидцы сообщают о ЧП на станции метро Арбатская. По словам пассажиров кто-то распылил газ на станции», — передает telegram-канал. Очевидцы сообщают, что, зайдя в метро увидели бегущую толпу людей по эскалатору и почувствовали жжение от газа в горле.

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В Москве на станции метро Арбатская неизвестные распылили газ. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что о ЧП сообщают очевидцы. «Очевидцы сообщают о ЧП на станции метро Арбатская. По словам пассажиров кто-то распылил газ на станции», — передает telegram-канал. Очевидцы сообщают, что, зайдя в метро увидели бегущую толпу людей по эскалатору и почувствовали жжение от газа в горле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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