Ганчев: ВС России начали эвакуировать жителей Харьковской области

19 мая 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Эвакуируются только жители, которые сами приняли такое решение Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ВС РФ продвигаются в Волчанске Харьковской области Украины и эвакуируют мирных жителей в Россию. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «Наши бойцы активно продвигаются, зачищая улицу за улицей, дом за домом. Находят мирных жителей и помогают им в случае необходимости эвакуироваться», — заявил Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live». Он уточнил, что В Волчанке часть мирных жителей находятся в подвалах из-за активных боев. Ганчев отметил, что эвакуируются только жители, которые сами приняли такое решение. Ранее Ганчев заявил, что в Белгородской области открыли пункт временного размещения для жителей Харьковской области. Он отметил, что администрация находится на связи с военными, которые эвакуируют жителей области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные ВС РФ продвигаются в Волчанске Харьковской области Украины и эвакуируют мирных жителей в Россию. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «Наши бойцы активно продвигаются, зачищая улицу за улицей, дом за домом. Находят мирных жителей и помогают им в случае необходимости эвакуироваться», — заявил Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live». Он уточнил, что В Волчанке часть мирных жителей находятся в подвалах из-за активных боев. Ганчев отметил, что эвакуируются только жители, которые сами приняли такое решение. Ранее Ганчев заявил, что в Белгородской области открыли пункт временного размещения для жителей Харьковской области. Он отметил, что администрация находится на связи с военными, которые эвакуируют жителей области.