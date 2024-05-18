18 мая 2024

Ганчев: ВС России начали эвакуировать жителей Харьковской области

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автобус, остановка общественного транспорта, пассажиры
Эвакуируются только жители, которые сами приняли такое решение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ВС РФ продвигаются в Волчанске Харьковской области Украины и эвакуируют мирных жителей в Россию. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши бойцы активно продвигаются, зачищая улицу за улицей, дом за домом. Находят мирных жителей и помогают им в случае необходимости эвакуироваться», — заявил Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live». Он уточнил, что В Волчанке часть мирных жителей находятся в подвалах из-за активных боев. Ганчев отметил, что эвакуируются только жители, которые сами приняли такое решение.

Ранее Ганчев заявил, что в Белгородской области открыли пункт временного размещения для жителей Харьковской области. Он отметил, что администрация находится на связи с военными, которые эвакуируют жителей области.

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Военные ВС РФ продвигаются в Волчанске Харьковской области Украины и эвакуируют мирных жителей в Россию. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «Наши бойцы активно продвигаются, зачищая улицу за улицей, дом за домом. Находят мирных жителей и помогают им в случае необходимости эвакуироваться», — заявил Виталий Ганчев в эфире «Соловьев Live». Он уточнил, что В Волчанке часть мирных жителей находятся в подвалах из-за активных боев. Ганчев отметил, что эвакуируются только жители, которые сами приняли такое решение. Ранее Ганчев заявил, что в Белгородской области открыли пункт временного размещения для жителей Харьковской области. Он отметил, что администрация находится на связи с военными, которые эвакуируют жителей области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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