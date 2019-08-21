В Ленинском суде Екатеринбурга вынесен приговор Ларисе Максимовой — матери 30-летнего застройщика Дмитрия Максимова, труп которого был найден в мае в микрорайоне Уралмаш. Его уголовное дело в связи с его смертью приостановлено — матери пришлось отвечать одной и за себя, и за мертвого сына. За присвоение средств дольщиков суд приговорил ее к пяти годам реального лишения свободы. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда, сообщил «URA.RU» один из участников судебного процесса.
«Дело на 100% сфабриковано», — заявила «URA.RU» осужденная. Она заметила, что не собирается мириться с этим решением и будет обжаловать его. «Есть и более вышестоящие инстанции, — пояснила Лариса Максимова. — Мы с адвокатом будем идти до конца».
В деле Максимовой более 50 пострадавших, суммарный ущерб — свыше 97 млн рублей, которые жители Екатеринбурга и других населенных пунктов приносили в компанию Максимова, где им обещали жилье по недорогой цене: он возводил многоквартирные дома на землях ИЖС по адресам улица Харьковская, 31, улица Лукиных, 40, перекресток Татарский, 15, а также на улице Линейной. Среди пострадавших также жители дома по улице Баумана, 41.