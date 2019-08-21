21 августа 2019

Путин сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2» в Финляндии

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Газопровод должен пройти через воды России, Финляндии, Швеции и ГерманииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работы по проекту «Северный поток — 2» на территории Финляндии завершены. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с финским лидером Саули Ниинисте заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня закончена работа в финляндской исключительной экономической зоне по прокладке трубопроводной системы», — приводит слова главы РФ RNS. Путин также выразил благодарность Ниинисте за «прагматичный подход» в отношении проекта.

Газопровод «Северный поток — 2», согласно плану, должен доставлять голубое топливо из России в Германию через Балтийское море. Две части провода пройдут через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции и Германии. До сих пор не получено разрешение на строительство газопровода лишь от Дании.

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