Путин сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2» в Финляндии

Работы по проекту «Северный поток — 2» на территории Финляндии завершены. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с финским лидером Саули Ниинисте заявил президент России Владимир Путин.
«Сегодня закончена работа в финляндской исключительной экономической зоне по прокладке трубопроводной системы», — приводит слова главы РФ
Газопровод «Северный поток — 2», согласно плану, должен доставлять голубое топливо из России в Германию через Балтийское море. Две части провода пройдут через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции и Германии. До сих пор не получено разрешение на строительство газопровода лишь от Дании.