После массового увольнения хирургов выявились и другие проблемы свердловской медеицины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Новая точка напряженности в медицинской сфере Свердловской области едва не возникла в городе Качканаре. Сотрудники гинекологического отделения местной ЦГБ записали обращение к президенту России Владимиру Путину.

В своем обращении к главе государства медики сообщают, что медсестры и уборщики гинекологического отделения получили уведомление о сокращении. «По итогам оптимизации гинекологическое отделение будет совмещено на одном этаже с родильным, что категорически запрещено по санпинам (санитарно-эпидемиологическим нормам — прим. ред.)», — заявили медики.

Медсестры сообщили, что, чтобы выжить, они работают на полторы-две ставки, но зарплата постоянно снижается. По словам медсестер, руководство больницы даже не пытается соблюдать майские указы президента. Главврач премии медработникам не платит, за ночные дежурства доплаты снизились со 100 до 20%.

«Все приказы отменены по информации главврача», — прокомментировал «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в июле уволились хирурги из Демидовской больницы. После них написали заявление на увольнения все хирурги ГКБ № 1. Стали подумывать об увольнении хирурги из ГКБ № 4. Когда скандал дошел до Кремля, глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими медиками. По итогам переговоров два хирурга из шести ГКБ № 1 Нижнего Тагила увольняться передумали. Сегодня стало известно, что вслед за тагильскими врачами написали заявление об увольнении все врачи отделения травматологии ЦГБ Пятигорска.

Видео: группа во «ВКонтакте» «Новый КачканаР»