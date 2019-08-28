27 августа 2019
26 августа 2019

Мэра из ХМАО призвали к ответу за 25-кратное повышение налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочее совещание с главами муниципалитетов.Сургут, дегтярев сергей
Мэр Нефтеюганска планирует разрешить митинг, который 8 сентября хотят провести коммунистыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидер коммунистов ХМАО Алексей Савинцев вызвал главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева на публичные дебаты, которые он планирует устроить во время протестного митинга 8 сентября в югорской столице «Роснефти». Об этом первый секретарь окружного комитета КПРФ сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Поводом для проведения митинга стала тема увеличения налоговых ставок для владельцев гаражей, которые в 2019 году повысились в 25 раз. В мае коммунисты уже устраивали по этому поводу акцию протеста в Нефтеюганске. Теперь они вновь решили вернуться к этой теме. «Администрация не соизволила общаться с людьми, видимо, решила, что рассосется все и так — не рассосется. Вот мы и посмотрим, захочет ли глава общаться со своими жителями или нет. Ведь мы его пригласили и дадим ему 10 минут времени», — заявил Савинцев.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» мэр Нефтеюганска сообщил, что администрация даст разрешение на проведение митинга. Однако принимать в нем личное участие чиновник пока не планирует. «У нас сейчас налоги для владельцев гаражей ничуть не больше, чем в других муниципалитетах, просто раньше ставки были запредельно минимальны. Мы просили членов кооперативов прислать информацию о фактическом использовании имущества, однако никакой реакции не последовало», — прокомментировал Дегтярев.

Ранее «URA.RU» сообщало о претензиях жителей Нефтеюганска к местным властям из-за повышения налоговых ставок для членов гаражных кооперативов.

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