Родственники убитого в уральской колонии чеченца требуют 15 миллионов рублей

Родители погибшего подали иск в суд Грозного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семья осужденного чеченца Султана Исраилова, погибшего в колонии в Челябинске, намерена через суд получить от государства компенсацию 15 млн рублей. Иск родственники подали в суд Грозного.

«Вина сотрудников ФСИН [в гибели Исраилова] была доказана. И, согласно Гражданскому кодексу РФ, за преступные действия представителей государства должно ответить государство», — рассказал «Коммерсанту» представитель родителей погибшего Андрей Сабинин. По словам адвоката, закон позволяет требовать компенсацию в суде по месту жительства. Ранее обвинительный приговор сотрудникам ФСИН, виновным в гибели Исраилова, вынесли в Челябинске.

Заключенный Султан Исраилов был убит в ИК № 2 в Челябинске. Следствие установило, что после перепалки с силовиками его поместили в ШИЗО. Там сотрудники ФСИН подвесили заключенного на шарфе и ушли. В ноябре 2018 года суд в Челябинске вынес обвинительный приговор сотрудникам колонии.