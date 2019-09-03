Вторую ветку метро Екатеринбурга вписали в юбилей города

Власти не оставляют планов по строительству второй ветки метро Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге включили в окончательный, утвержденный губернатором Евгением Куйвашевым план мероприятий к 300-летию города. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации Свердловской области, контроль за его исполнением возложили на вице-губернатора Сергея Бидонько.

На строительство второй ветки екатеринбургского метро с 2019 по 2023 годы планируется потратить 73,75 млрд рублей. Из них на 2019 год обозначена сумма в 250 млн рублей, а на 2020 и последующие годы соответственно — 10,8 млрд, 30,8 млрд, 25,5 млрд и 6,4 млрд рублей. Причем 72,2 млрд — это средства федерального бюджета, остальное — из областного и местного бюджетов. На приобретение и модернизацию имеющихся вагонов метро потратят 1,8 млрд рублей.

В марте прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга — тогда был рассмотрен первый вариант документа о мероприятиях к знаменательной дате. Строительство второй ветки метро уже тогда входило в планы властей, однако полной ясности о предоставлении средств на это из федерального центра до сих пор нет. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что строительство может начаться уже в 2021 году, завершить его хотят ориентировочно к 2025 году.