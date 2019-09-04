В России резко выросло число умерших от отравления алкоголем

В УрФО от алкоголя чаще всего умирают в Челябинской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Количество россиян, умерших от алкогольного отравления, увеличилось на 17,2% (4298 человек). Данные опубликовал Центр разработки национальной алкогольной политики.

В Уральском федеральном округе наибольшее количество смертей от алкоголя в Челябинской области — 191 человек (75 погибших в прошлом году). На втором месте по количеству отравившихся Свердловская область — 184 человека. Однако в прошлом году в регионе количество жертв отравлений составило 227 человек.

В плане роста смертности от алкоголя на втором месте в УрФО Ямало-Ненецкий автономный округ, где показатель вырос на 46,7% (22 человека). Также выросли показатели в Тюменской и Курганской областях (на 27,4% и 11,4% соответственно). При этом в Ханты-Мансийском автономном округе показатель смертности снизился на 66,7% (один человек скончался).