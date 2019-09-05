Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

За два дня до теракта 11 сентября глава РФ Владимир Путин предупреждал американского коллегу Джорджа Буша-младшего о готовящейся атаке. Об этом в книге «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы» рассказал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.
«За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, „чего-то давно готовившегося“ и исходившего из Афганистана», — передает ТАСС выдержку из книги. Официально об этом разговоре не сообщалось.
Ранее в 2011 году бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в мемуарах рассказала, что Путин предупреждал американцев о готовящейся атаке за три месяца до теракта — на встрече президентов в Любляне. Но тогда американцы не придали значения данным Кремля.
Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов Аль-Каиды (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили четыре рейсовых самолета. Два лайнера боевики направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий был направлен в здание Пентагона, а четвертый в результате боя пассажиров с преступниками упал в штате Пенсильвания. В результате атаки погибли 2977 человек. Нападение стало крупнейшим терактом в истории по числу жертв. Более тысячи останков жертв в Нью-Йорке не были опознаны по данным на 2018 год, напоминает агентство Nation News.