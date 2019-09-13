Главный врач ХМАО назвал сроки сдачи крупнейшего долгостроя Югры

Окружную клиническую больницу в Нижневартовске строят 11 лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Окружную клиническую больницу в Нижневартовске, которую возводят уже 11 лет, планируют достроить через два года. Такое заявление сделал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время онлайн-общения с югорчанами.

«Все необходимые контракты уже заключены, определены подрядные организации. В ближайшие два года при исполнении сторонами всех обязательств строительство будет завершено», — заявил Добровольский.

Директор депздрава добавил, что на сегодня уже сформирована большая часть будущего коллектива. «Люди обучены работе, освоили передовые технологии лечения. Это будет коллектив профессионалов», — добавил Добровольский.

Строительство больницы в Нижневартовске никак не может возобновиться из-за того, что заказчик (управление госзакупок Тюменской области) игнорирует требования антимонопольной службы.

Ранее «URA.RU» писало, что Добровольский впервые согласился общаться с югорчанами в режиме онлайн. Трансляция прошла в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра». Глава депздрава ответил на десятки вопросов.