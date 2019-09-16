На Украине болезнь Заворотнюк связали с ее поездками в Крым

Украинцы уверены, что в болезни Анастасии Заворотнюк виноваты поездки в Крым Фото: Алексей Юшенков / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Украинское издание нашло связь между раком актрисы Анастасии Заворотнюк и ее отдыхом в Крыму. Такие выводы журналисты сделали, прочитав комментарии украинских пользователей в социальной сети Instagram.

«В Сети активно обсуждается, что звезду настигла карма за ее поездки в Крым. Об этом пишет украинское издание „Обозреватель“», — передает «Дни.ру». Издание уточняет, что украинцы буквально «взвизгнули от наслаждения», узнав о диагнозе актрисы.

Сначала жители Украины припомнили Заворотнюк выступление с комедийным спектаклем «Третий лишний» на крымской сцене. Также звезда сериала «Моя прекрасная няня» отмечала на полуострове годовщину свадьбы и вместе с супругом, фигуристом Петром Чернышевым, открыла каток с «Ледовым шоу звезд «Ялта Ice».

Помимо поездок в Крым самой актрисы, украинцы не забыли и про гастроли ее мужа. Они вспомнили, что в августе Чернышев посетил полуостров с ледовом шоу «Золушка», а Заворотнюк пожелала фигуристу в соцсетях гладкого льда.

Ранее сообщалось, что состояние Заворотнюк ухудшилось и ее перевели на искусственную вентиляцию легких. Актрисе поставлен такой же диагноз, что и Жанне Фриске — глиобластома, злокачественная и быстроразвивающаяся форма опухоли мозга. Она и стала причиной смерти певицы в 2015 году, напоминает «Утро.ру».