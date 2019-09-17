В Перми бухгалтер воинской части присвоил себе зарплаты военнослужащих

Бухгалтер воинской части в Пермском крае присвоил себе зарплаты военнослужащих. В отношении работника финансовой службы возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального военного округа.
Преступления совершались с 2018 по 2019 год. «Бухгалтер вносил в программное обеспечение ложные сведения о выдаче денежного довольствия и выплат военным. После этого он подделывал от их имени подписи в платежных ведомостях, а денежные средства присваивал. В результате государству причинен ущерб в размере более 4,2 млн рублей», — указано на сайте военной прокуратуры. Теперь его обвиняют в присвоении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Ране «URA.RU» писало, что Пермский гарнизонный суд вынес решение по делу о взятке в Пермском военном институте войск Росгвардии. Начальника продовольственного склада института признали виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорили к штрафу.